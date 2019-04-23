台灣燈會結束後，6座花燈留在原址，其中之一為副燈「點亮屏安恆春城門」。（潘建志攝）

台灣燈會結束後，6座花燈留在原址，其中之一為討論度最高的「海之女神」。（潘建志攝）

台灣燈會的紅豆老鷹花燈「鷹揚豆起」已移至縣民公園。（潘建志攝）

台灣燈會的花燈「珊瑚樹」已移至縣民公園。（潘建志攝）

台灣燈會花燈「林間跳躍的精靈」已移至屏東書院旁。（潘建志攝）

被譽為「史上最美的燈會」2019台灣燈會在屏東落幕1個多月，燈飾也各奔東西，不僅在台灣，部分燈飾飄洋過海，到國外綻耀屏東之美。很多民眾關心燈飾去向，縣府最新發行的《安居樂業i屏東》，彙整各處燈飾所在，讓民眾可以按圖索驥「追燈」。

大鵬灣除了典藏主燈「巨鮪來富」與新住民主燈「海之女神」，副燈「豐豬爺」及「點亮屏安」、「珊瑚之心」、「生態之書」也都留在大鵬灣。南島燈區主燈「生命之樹」將移至縣立體育館草地，暫尚未公開。

屏東縣民公園有9座花燈永久進駐，包括「山海昇屏」、「鷹揚豆起」、「珊瑚樹」、「豬事大吉」、「E-BUG電光蟲」、「太陽之子機器人充電站」、「曬太陽毛毛蟲」、「龜龜相護」、「圓圓滿滿」，一躍成為花燈公園。

屏東市區在屏東縣政府有「躍動百魚」、「同心圓－群雄匯聚」、「生生不息」、「深海傳奇」；屏東公園「蓮霧型－蓮年如意」、「mata的線索」；青創聚落「族群匯聚」、「百業洄遊」；屏東書院「林間跳躍的精靈」；下淡水溪鐵橋「思想風起」；屏東加工出口區「科技屏東」。

原住民部落在吾拉魯滋有「光合作用」、「織紋原藝」、「彩色白日夢的編織」、「森林的守護神」；長治百合「2019雄豬戰起」、「百合的守護」；新來義「喝水想源頭」；三地門中山公園「我們都是一家人」。

客家地區客家文物館有「好客六堆」、「客庄伯公」、「燈籠隧道」；可可跨域推廣所「五穀豐收鳳梨及蜜棗」、「可可之鄉」；長治鄉公所「廣結善緣」；五溝國小「九香盤花」。另外「屏安鵬來，光耀三十」落腳東港華僑市場；「蓮霧林」則在墾丁福華。

出走海外的花燈，包括「屏安時光」、「恆春風巢」、「竹田記事」8月將到丹麥哥本哈根的哈姆雷特城堡、丹麥海事博物館展出；「一鹿屏安」及「和屏共好」將前往馬來西亞參加當地燈會並收藏。

「點亮屏安」、「傳統花燈－芒果豬」、「小鎮漫遊國慶花車」將於暑假前往日本青森參加睡魔祭，祭典結束後將轉往日本東武世界廣場永久典藏。縣府希望燈會不滅，繼續在屏東及世界各地放閃。燈會報導電子書：https：／／reurl.cc／la47j。

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