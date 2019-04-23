新鮮綠蘆筍（左3支）之筍尖飽滿抱合，若採收過遲或產品存放多日（右5支）頂端常有明顯間隙及出現分枝。（劉秀芬翻攝）

新鮮綠蘆筍（左2支）鱗片貼合，若產品儲放過久（右2支）鱗片也易枯萎呈開張狀。（劉秀芬翻攝）

新鮮綠蘆筍（左3支）嫩莖飽滿有光澤，若產品缺乏保濕或放在儲架販售多日（右3支）嫩莖易出現皺紋。（劉秀芬翻攝）

南部蘆筍開始進入盛產期，台南區農業改場特別提供快速辨別新鮮蘆筍的4大要訣：基部切口鮮綠、筍尖飽滿抱合、嫩莖鱗片翠綠、上半段表皮有光澤。農改場表示，進口蘆筍由於儲運期長，不僅甜度降低，維生素、抗氧化成分均大幅損失，推薦民眾購買國產蘆筍，是新鮮、風味口感最佳保證。

要快速辨別新鮮蘆筍有4大要訣，首先觀察基部切口，這是最容易判別指標，新鮮蘆筍切口需呈鮮綠，若呈乾癟或變褐，表示商品缺乏保溼或躺在販售架上已經多日。

其次是觀察筍尖，新鮮需飽滿且抱合，若有明顯間隙或分枝，恐已販售多日，或存放溫度偏高致持續抽長。第3觀察嫩莖節上之小鱗片，新鮮蘆筍呈翠綠或鮮粉紫，若呈黃化或開張，代表其養分已顯著耗損、老化。

最後可仔細觀察嫩莖上半段之表皮，愈飽滿有光澤愈好，因為上半段最嫩，若出現皺紋表示若擺放多日或已失水降低鮮度，導致出現皺紋，嚴重者甚至呈偏軟而垂頭。想要採買新鮮蘆筍只要依序採用前3招就可一眼讓您快速挑選，而最後一招讓您更精準、更專業挑選出新鮮好蘆筍。

蘆筍採收後，還會持續成長，若要放在冰箱，橫放會亂翹，料理時較不方便處理，若空間充足，建議以直立的方式放置蘆筍，先用一張家用紙巾，用水沾溼後，平鋪在直形容器內，再將蘆筍直立插進盒中，以保鮮膜或保鮮盒包覆，以隔絕蘆筍與空氣的接觸，再放進冰箱的冷藏室中，兩三天內蘆筍依然可以保持青翠。

(中時 )