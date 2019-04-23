正當全世界都在關注梅根寶寶何時落地時，路易王子悄悄地迎接人生中第一個生日！英國皇室在23日路易王子生日前夕放上了3張近照，照片中路易王子開懷張嘴燦笑，露出下排2顆乳牙，可愛度爆表。

英國路易王子23日滿周歲，英國皇室公布3張可愛近照慶祝。

The Duke and Duchess of Cambridge are delighted to share three new photographs of Prince Louis ahead of his first birthday tomorrow 🎈



The photographs were taken earlier this month by The Duchess at their home in Norfolk. pic.twitter.com/VOJ7rhKthz — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) April 22, 2019

英國皇室鮮少公布路易王子的照片，在23日路易王子即將屆滿周歲之際，肯辛頓宮在官方推特上放了3張獨照提前慶賀。其中2張照片路易王子身穿紅色針織毛衣，短短的褐色頭髮整齊地梳向左側，他在草叢中或坐或爬，弄到雜草都沾滿上衣，臉上仍掛著大大笑容，顯然玩得相當開心。另一張他則是穿著牛仔藍針織毛衣，表情稍嫌嚴肅地盯著前方看，不過粉紅色的臉頰仍藏不住好氣色。

路易王子滿1歲了。（圖／路透社、肯辛頓宮）

路易王子滿1歲了。（圖／路透社、肯辛頓宮）

時尚雜誌「哈潑時尚」（Harper's Bazaar）報導，這3張照片是這個月稍早在諾福克郡的安默堡（Anmer Hall）拍攝的，喬治王子、夏洛特公主的學校放假三周，威廉王子一家五口正在這裡度假。報導引述肯辛頓宮官員指出，威廉王子一家人在安默堡度過非常美好的時光，由於威廉王子23日就要啟程出訪紐西蘭，據信一家人已提前在22日慶祝小路易的周歲生日。

值得注意的是這3張照片都是由凱特王妃所拍，精準抓住小路易表情生動的瞬間，顯示凱特的拍照技巧相當不錯。「哈潑時尚」引述凱特的大學同窗，透露凱特相當熱愛攝影，過去幾年來也持續精進攝影技巧。其實凱特近幾年來已逐漸對外展示自己的攝影技術，包括路易王子、夏洛特公主的首張官方照片都是由她親自掌鏡。這名大學友人期待未來幾個月大眾將能看到更多凱特的攝影成果。

(中時電子報)