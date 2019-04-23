解放軍海軍成立70周年宣傳片

解放軍海軍23日成立70周年，國際海上閱兵在青島與附近海空域盛大登場，而就在前1天，海軍在官方微博帳號「人民海軍」上，公開了最新宣傳片《中國海軍 和平力量》。

據環球網23日報導，這部長達7分27秒的宣傳片全方位展現了解放海軍的實力，並在1分22秒處，首度曝光最新型的055型驅逐艦在海上航行的畫面。

隨後「人民海軍」帳號還將這畫面單獨截出發佈，並標上「萬噸級驅逐艦首艦海上航行畫面首度公開」的文字，算是055萬噸大驅的首次官宣。從畫面中可以看到，055型驅逐艦首艦舷號為101，顯示055可能已進入海軍服役，並將在4月23日的國際海上閱兵中首次亮相。

055型驅逐艦滿載排水量達約1.2萬噸，標誌解放軍驅逐艦首次突破萬噸門檻。而它的武器配置包括130毫米口徑新型艦炮、1130近防炮、紅旗-10近防飛彈、24管多功能發射器、總計多達112單元的垂直武器發射裝置、新型S波段有源相控陣雷達，以及雙直升機機庫等。

055的垂直發射裝置（VLS）沿用了052D的成熟型號，但數量增加到前64+後48，共112個單元。可搭載包括海紅旗-9B遠程防空飛彈、鷹擊-18A反艦飛彈、反潛助飛魚雷，還有對陸攻擊巡弋飛彈等，以執行防空、反艦，反潛與對陸攻擊任務等。而在反潛系統上，目前推測是以直-18F或者卡-28為主。

此外，055還創新地採用了隱形桅杆設計，主桅杆上有大大小小40多塊各種天線陣面，集雙波段雷達、電子干擾天線、敵我識別天線等多種艦載電子雷達系統於一身，在保證高度資訊化水準的同時，又強化了隱形性能。

《外交家》（The Diplomat）雜誌網指出，儘管055被稱作萬噸大驅，但事實上，它的滿載排水量不太可能只有萬噸。從衛星圖像看來，055艦長介於178到180米之間，船幅約20到21米。

據解放軍旗下官網，還有可靠的中國軍事圈內觀察家透露，055的滿載排水量達1.3萬噸。而按這來比較，055比1.5萬噸的美國朱瓦特級（Zumwalt class）隱形驅逐艦小，但比滿載排水量1.1萬噸的韓國世宗大王級驅逐艦又足足大了2,000噸。

有大陸軍事專家認為，第一艘055型驅逐艦會加入北海艦隊驅逐艦第1支隊，而顯然是為了就近與遼寧艦組成航母編隊。

(中時電子報)