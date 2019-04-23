名嘴羅友志替韓國瑜草擬聲明，堪稱兩全。(中時資料照片)

2020總統大選尚未正式開打，各黨內部已是戰況激烈，尤其郭台銘宣布角逐參選，為國民黨初選又投下不同走向的變數，也讓外界更好奇「人氣王」高雄市長韓國瑜的抉擇，原本堅持「徵召不初選」的韓國瑜，也表示將對參選一事發生明說清楚，在他出聲前，資深媒體人兼名嘴羅友志幫他擬定了兩全的說法，盼他這樣決定。

羅友志臉書po文。(翻攝自羅友志有事找友志臉書)

韓國瑜凌晨宣布將於今天(4/23)高雄市政會議結束後，發表對於參加總統大選與否的聲明，更說茲事體大，不願提前多洩漏相關訊息，名嘴羅友志搶在他發表發聲之前，先幫他擬定了聲明內容，「在這場決定中華民國前途的選舉，沒有人可以置身事外，人民期待的聲音，我也聽到了，但是，我也不能辜負高雄市民的心意，所以，我決定參加國民黨初選，如果民意選擇了我，我義無反顧，如果，初選失敗，我將專心為高雄市民服務」，內容堪稱「兩全」，滿足多方期待，羅友志也表示很希望韓國瑜的聲明是這樣的內容，「韓國瑜，看你了」。

(中時電子報)