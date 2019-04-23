「生質油水混合物之能源轉質及應用推廣之技術開發計畫」，利用近2年時間進行技術研發，成功將生質油水混合物這種廢棄物轉質成衍生性燃料。

PM2.5衝擊人體健康，研究指出火力發電是產生PM2.5重要來源之一，中華醫事科技大學郭益銘教授與台南市識昌實業公司透過產學合作執行經濟部能源局業界能專計畫「生質油水混合物之能源轉質及應用推廣之技術開發計畫」，成功將生質油水混合物轉質成衍生性燃料，可部份取代煤炭，降低煤炭使用量，達到空氣汙染物減量。

中華醫大環境安全與衛生工程系郭益銘教授表示，台灣電力來源中，火力發電約占80％，其中一半來自燃煤發電，不僅排放大量二氧化碳，更製造出致命的PM2.5，危及肺部健康。各縣市政府祭出燃煤減量措施，盼能從源頭管制來減少固定汙染源排放量，「生質油水混合物之能源轉質及應用推廣之技術開發計畫」成果，可有效降低這方面困擾。

「生質油水混合物之能源轉質及應用推廣之技術開發計畫」，利用近2年時間進行技術研發，成功將生質油水混合物這種廢棄物轉質成衍生性燃料。這項技術經計畫顧問成功大學李文智講座教授與正修科大林聖倫教授共同驗證後，發現其燃燒後的發熱量與煤炭相近，確實可部份取代煤炭，降低煤炭使用量。

郭益銘表示，廠商在製造切削程序中常需使用生質油性切削油作為潤滑散熱用，衍生大量生質油水混合物，舊有處理方式是委外以掩埋方式處理，而這項技術所開發的生質型衍生性燃料，除可紓緩燃「煤」之急外，也可以降低鍋爐及空氣汙染防制設備的負擔。

郭益銘指出，把廢棄物轉製成生質衍生性燃料的成果，與政府目前正積極推動「循環經濟」的概念相符，將廢棄物轉質成再生能源，有效再循環使用資源。

(中時 )