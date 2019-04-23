今年拿下阿曼桌球公開賽混雙金牌的林昀儒/鄭怡靜，今天凌晨在匈牙利布達佩斯的世界桌球錦標賽再度合作，更是中華隊奪牌希望之一，兩人一日連闖兩關，均以4比0局數勝出，挺進16強。

林昀儒/鄭怡靜第一輪以11：7、11：5、11：4、11：8擊退塞爾維亞組合培托（Zsolt Peto）/托多洛維琪（Andrea Todorovic），第二輪再以11：7、11：4、11：4、11：6解決泰國組合帕達沙克（Padasak Tanvirivechakul）/蘇塔西妮（Suthasini Sawettabut），下一輪出戰德國組合法蘭奇斯卡（Patrick Franziska）/索雅（Petrissa Solja），不過從資格賽連贏兩勝、晉級會內賽的另一組混雙彭王維/鄭先知，首輪直落四飲恨羅馬尼亞伊歐尼斯古（Ovidiu Ionescu）/史卓克絲（Bernadette Szocs）。

鄭怡靜在三小時內出賽三戰，除了混雙兩戰皆捷，女雙第一輪64強戰和搭檔陳思羽11：8、11：7、11：8、11：9重挫俄羅斯組合米卡伊洛娃（Polina Mikhailova）/馬拉妮娜（Maria Malanina），鄭先知/劉馨尹11：9、11：5、11：9、11：4打落比利時德格拉芙（Margo Degraef）/龍麗莎。

從1999年到現在第19度參加桌球世錦賽的老將莊智淵，男雙和2013年世錦賽金牌搭檔陳建安繼續合作，首輪11：6、11：7、11：4、11：4搞定匈牙利安德拉斯（Csaba Andras）/胡哈茲（Patrik Juhasz），林昀儒/王泰崴在先輸一局下連追4局，9：11、11：5、11：5、17：15、12：10力克哈薩克（Kirill Gerassimenko）/奧地利（Andreas Levenko）。

單打目前是小組賽階段，男單王泰崴直落四收下一勝，彭王維則是2比4落敗，女單蘇珮綾、劉馨尹都告捷。

(中時電子報)