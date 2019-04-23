立法院將於明(24)日審議立委尤美女提案《法官法》修法草案，擬將法官、檢察官評鑑機制排除司法官代表，增加外部人士比例，檢改團體「劍青檢改」今痛批，尤版本嚴重傷害司法公正，偏好特定團體，造成當事人間訴訟不公平後果，公平訴訟是司法基石，籲請停止「利益衝突團體」介入法官評鑑。

劍青檢改說，目前法官評鑑委員會中律師、學者及社會公正人士等「外部委員」佔7人，係過半數。但尤擬修正為「長期參與司法改革、人權、公益或弱勢議題之非法律學者及社會團體代表6人組成」，但所謂「長期參與司法改革議題」，實為長年被少數特定團體掌握話語權並以司改人士自居，甚至有濫訴人、政論名嘴、司法關說者混充，設計上缺乏公正客觀之篩選可行性。

其次，尤版本中「立法院推舉11名至15名社會公正人士組成遴選委員會」，立委有人涉刑民訴訟、或協助司法關說者，由立委推舉實屬不宜，可能會造成對法官個案施壓，發生訴訟不公正現象。

而且所謂社會團體代表委員，竟提供比照簡任第13職等之高官厚祿；再選出召集委員，比照特任官，這些少數委員比法院院長更大，凌駕全國法官之上，可恣意評核法官，對各地法官進行威嚇施壓，如此貿然設計，將引發法治崩解及倒退。

劍青檢改說，如美加等先進國家，民間社會團體僅能以「法庭之友」（amici curiae）身分參加訴訟。但我國民間社運團體身為請求法官評鑑團體，潛入司法體系內部，對法官可送請評鑑為要脅，獲取所欲之判決結果。

近年，有部分評鑑團體律師成員，因掌握請求個案評鑑權柄，威脅司法之公正性，形成「利益衝突團體」不公平現象，早已受到詬病。但依草案版本不僅不回歸「法庭之友」設計，更變本加厲，擬增加延攬少數特定團體加入，設計嚴重悖離法理。

劍青檢改認為，立委修法版本對司法公正之威脅及破壞性極大，且尚有諸多重大瑕疵。請立法院審慎修法，勿成破壞司法公正之罪人。

(中時 )