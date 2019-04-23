台中市長盧秀燕23日表示，捷運綠線預期目標是2020年底前完全營運與通車。（盧金足攝）

捷運綠線整體進度穩定超前達82.91％，民眾關切何時完工？台中市長盧秀燕23日表示，捷運綠線預期目標是2020年底前完全營運與通車，現在努力當中，以安全為前提，不能亂趕工。

盧秀燕強調，安全是市府考量的首先要務，不會為了通車而通車，捷運綠線預計2020年底前全線通車，屆時將可增加民眾交通便利性。

針對捷運藍線的進度，攸關台中捷運「十字軸線」的捷運藍線，總經費981.49億元，用地取得費用需34.04 億元，工程費用947.45 億元，目前完成綜合規畫作業簽約，後續將就整體路線方案檢討、車站規畫、工程技術標準、用地取得、土地開發、環境影響及都市計畫等進行規畫設計。

盧秀燕說，目標2年內完成綜合規畫作業，1年內完成基本設計，以加速工程進行，預估2031 年完工通車，綜合規畫上個月已招標完成，換句話說，已進入一個比較實質的進度。

此外，還有橘線捷運，她表示，也會同時很快展開與啟動，希望未來台中市就跟北部地區一樣有方便的捷運，帶給市民朋友交通便利，也能發展捷運經濟。

(中時 )