不好的睡眠習慣容易對身心各方面造成負面的影響，紐約大學的研究團隊針對網路上各項睡眠迷思做了科學比對，打破了六項一般人對於睡眠的錯誤認知，其中包括：睡前喝酒可以助眠、床上看電視有助放鬆等等。

根據《BBC》報導，這項研究提出了以下六種迷思：

1.睡不超過五小時也沒問題

研究員Rebecca Robbins博士表示，我們有足夠的證據顯示，睡眠時間持續少於五小時對健康會有很大的風險。包含了各種心血管疾病，像是心臟病跟中風，同時也會預期縮短壽命。

2.酒精可以幫助睡眠

無論是紅酒、威士忌或者是啤酒，喝酒助眠都是迷思。Rebecca Robbins提到，酒精或許可以幫助你入睡，但會嚴重降低睡眠品質。

3.床上看電視幫助放鬆

Rebecca Robbins指出，電視、手機以及平板等會產生藍光的電子產品，可能延遲身體產生褪黑激素，而褪黑激素有助於人體入眠。

4.睡不著也要持續地躺在床上

一般健康的人需要十五分鐘才能入睡，無法入睡的話，建議起身換個環境做些不用腦力的事情，例如折襪子。

5.關掉鬧鐘鈴聲再睡

研究團隊指出，按下鬧鈴後，最好馬上起床。Rebecca Robbins表示，讓身體重新入睡，也會降低睡眠品質。

6.打鼾無害

打鼾可能無害，但卻是一個睡眠呼吸中止症的警訊。打鼾會讓喉嚨在睡眠時放鬆和變窄，並可能導致暫時的停止呼吸。有這種症狀的人，更容易罹患高血壓、心律不整、心臟病或中風。

(中時電子報)