為鼓勵基層西醫醫師投入C型肝炎防治，健保署表示，財政部在12日公告，基層診所報稅時有關C肝口服新藥成本計算之認定，將從80%調整為96％。健保署表示，這將大幅減輕基層診所醫師因治療C肝病人的稅額負擔，也更能落實分級醫療政策。

也就是說，去年開立C肝新藥的診所醫師，在今年報稅將可以適用新規定，有助提升西醫師參與計畫意願。

衛生福利部響應世界衛生組織（WHO）的宣示，提出西元2025年提前消除C肝的願景。為配合這項重大政策，健保署自今年起全面放寬C肝口服新藥給付條件，不再限制病人需符合肝纖維化（F3）以上的程度，預期有更多C肝病人在社區接受治療，但若要加速達到消除C肝的目標，有賴基層診所踴躍參與。

健保署表示，自2017年開始給付C肝口服新藥之後，基層診所的參與度卻不如預期，以2017年為例，全台參與「全民健保B、C型肝炎感染者醫療給付改善方案」之診所有377家，卻只有85家診所參與治療C肝病人。

部分診所反映，C肝新藥的價格昂貴，像是2017、2018年健保給付單一療程藥費約25萬元，依原本稅制規定，西醫師執行業務費用標準，僅80％認列為成本費用、也就是約20萬元；換言之，診所醫師每治療一個病人反而虧本，因而影響基層診所醫師參與以C肝新藥治療患者的意願。

為此，衛福部於去年3月發函給財政部，建請調整西醫診所醫師申報C肝新藥健保收入的所得稅相關規定；其間，朝野立委亦要求衛福部積極協調C肝新藥的稅賦議題，健保署也與財政部賦稅署密集協商，終獲得圓滿結果，該部並於12日發布令釋，從2018年1月1日起，西醫師執行「C型肝炎全口服新藥健保給付執行計畫」取得C肝藥品費用之全民健保收入，必要費用得以該收入96％認定。

(工商 )