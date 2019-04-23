除了飲食習慣，久坐不動也會導致血管老化，醫師表示，血管一旦出現老化，不管哪個年齡都會出現全身衰老的症狀，甚至引發致命疾病。
《早安生活》報導，日本名醫池谷敏郎指出，血管老化恐招致下列5大危機：
1、整體活動力下降
高血壓、糖尿病和高血脂症會加速血管硬化，當血管變脆、變硬，甚至動脈粥樣硬化又會進一步升高血壓，導致整體活動力下降，形成惡性循環。
2、記性變差
動脈堵塞恐導致臟器、肢體缺血壞死、功能減退；慢性腦供血不足會造成嗜睡、記憶力衰退、精力不集中。
3、心腦功能減退
當頸動脈粥樣硬化病變，會形成頸動脈斑塊、動脈狹窄，是全身動脈硬化的局部表現，通常會伴隨顱內動脈和心臟冠狀動脈硬化，導致心腦功能減退。
4、站立困難
久站、長期勞動者都會導致血管老化、靜脈曲張，患病後恐影響站立和行走。
5、身體功能減退
特定部位的血管功能老化可引發身體多樣功能衰退，例如頸動脈硬化會導致腦缺血、腦梗塞；主動脈硬化恐導致胸腹主動脈瘤，嚴重時甚至會危及生命。
(中時電子報)
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