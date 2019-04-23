網友留言。(圖片取自朱學恒臉書)

鴻海董事長郭台銘日前表態參加國民黨黨內總統初選，在政壇拋下震撼彈！先前「宅神」朱學恒認為郭台銘不會參戰，更以千份雞排當賭注，如今郭參選，朱學恒願賭服輸，昨發放雞排，被問到為何會輸，朱學恒給了個妙趣的答案，人算不如天算，他不知道媽祖跟郭董說了什麼？邏輯輸給超自然力量。

朱學恒日前在臉書表示，他認為郭台銘不會出來選總統，還以雞排下賭注，賭郭台銘不會參選，沒想到，郭卻投下震撼彈，表態參選2020總統大選！朱學恒願賭服輸，昨日發放千份雞排，有民眾甚至下午兩點就排隊，只為領取雞排。

朱學恒直播時表示，他當初怎麼看都認為郭台銘不會出來選，因為郭身家財產已有93億美金，幹嘛出來跟大家選總統，但沒想到人算不如天算，顯然不知媽祖託夢跟他說了什麼，所以他輸了，邏輯輸給超自然力量。

底下網友也紛紛表示，「台南什麼時候也可以吃到啊」、「下次可不可以發和牛」、「再賭一下韓國瑜選不選這樣ending比較有Gut」、「媽祖也希望朱大請雞排」！連資深媒體人黃暐瀚都打趣，「唯一支持，朱學恒」！

(中時電子報)