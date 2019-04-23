當夯電視劇「我們與惡的距離」讓死刑議題又成為討論焦點，但立法院明將審查的法官法修法卻引發爭議，根據修法內容未來殺人犯及死者家屬都可以直接聲請評鑑法官，且判生判死的法律見解恐成法官受懲戒的理由，法界疾呼這種司改不要也罷了。

法官協會對此罕見用嚴厲的字詞發表「司改切莫開倒車 」的聲明稿，直接摃上司法院，協會指出，法官法應審慎，法官絕非畏懼或抗拒改革，但是審判獨立是保障人民基本權利的基石，民主法治運作的核心價值，法官評鑑與職務法庭制度，均應在此前提下運作，才能提升審判品質。

法官協會表示，立法院委員會審查的「法官法部分條文修正草案」有多處重大瑕疵，包括開放訴訟當事人直接請求評鑑，將癱瘓法官評鑑委員會，並淪為恐嚇威脅法官的手段，此外法律見解成為評鑑客體，嚴重阻礙法學的進展，以「一言堂」箝制審判獨立。

協會指出，引進常任參審員進入職務法庭，將生違憲爭議，且將職務法庭改隸於公懲會，是大開時代倒車的不智之舉，協會建議維持「職務法庭與公懲會分隸」的立法，以免抹煞歷經多年始辛苦建立的法官法立法精神。

(中時 )