The MVP has no mercy!! #FearTheDeer pic.twitter.com/NhPisgB5NM — Milwaukee Bucks (@Bucks) 2019年4月23日

本季聯盟龍頭公鹿果真是活塞的剋星！靠著「字母哥」阿提托康波攻下季後賽生涯新高41分，外加9籃板、3助攻、4火鍋，公鹿127比104痛宰地主活塞，4連勝橫掃晉級，上次公鹿闖進次輪是在2001年，本季遭遇活塞8戰全勝，也讓活塞創下季後賽14連敗紀錄。

面對輸球就遭橫掃淘汰出局，活塞開賽就很強勢，除了帶傷上陣的布雷克葛瑞芬，主控雷吉傑克生上半場更摘20分，幫助活塞打完上半場，取得62比56領先，不過葛瑞芬與德拉蒙上半場都吞3犯，也替下半場戰局留下不小伏筆。

葛瑞芬與德拉蒙果然在第3節很快都吞第4犯，也讓阿提托康波更加無人能擋，讓他第3節狂掃16分，幫助公鹿逐漸追上，甚至打完前3節，反以95比85超前地主活塞，雙方的犯規與罰球次數越差越懸殊，情勢對活塞更加不利。

眼見阿提托康波與布雷克葛瑞芬快要爆發衝突，裁判連忙隔開兩人。(美聯社)

阿提托康波末節持續發威，帶起公鹿又一波誇張15比0攻勢，也把雙方差距擴大到25分，帶傷上陣的葛瑞芬也在此刻6犯畢業，只見他把左腳護膝支架緩緩拆除，似乎知道自己這個傷痛不斷的球季已告結束，公鹿提前宣告晉級。

除了阿提托康波全能貢獻，米德頓也替公鹿拿下18分，布雷索16分、5助攻，米洛提奇12分。輕鬆闖進季後賽第2輪的公鹿，將跟同樣4勝0敗橫掃對手晉級的塞爾提克，雙方在例行賽交手過3次，公鹿取得2勝1敗的上風。

(中時電子報)