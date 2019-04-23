只要肩頸、肌肉痠痛就拿藥膏貼，小心使用過量造成水楊酸中毒，嚴重恐致死。先前美國發生過一名年僅17歲的田徑選手在受訓時暴斃，解剖後發現是用太多痠痛藥膏，累積過量毒素、無法代謝，最後「水楊酸中毒」而亡。這時她的媽媽才恍然大悟，原來倦態、呼吸困難的症狀，不是訓練太累，是中毒徵兆。

早安健康報導，藥害救濟基金會執行長陳文雯指出，市面上治痠痛的藥品，最常用的成分為非類固醇消炎類(NSAIDs)：diclofenac或indomethacin等；與水楊酸類：methyl salicylate或salicylate。雖然外用痠痛藥是局部用在疼痛處，皮膚吸收的量有限，但也不能因此豪邁地抹過量。

陳文雯說，例如水楊酸含量6％的藥膏，只要塗抹皮膚面積超過40％，就可能中毒，而許多台灣人希望能馬上治痠痛、嫌藥效無感，就塗一大堆藥膏、痠痛貼布貼不停，造成皮膚紅腫、身體不適等副作用：

●非類固醇消炎類(NSAIDs)的成分，要是長時間、大面積使用的話，會引發腸胃不適、噁心、氣喘、心跳加速等反應。

●水楊酸類的治痠痛藥品，塗抹太多的話，會有嘔吐、耳鳴、持續頭痛、呼吸困難與心跳加速等中毒症狀。

(中時電子報)