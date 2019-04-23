日本71名超黨派國會議員23日配合靖國神社舉行春季例行大祭典時，赴位於東京九段下的靖國神社參拜。日本首相安倍晉三訪歐前於21日便以「內閣總理大臣 安倍晉三」之名獻上「真榊」供品，但今年也決定不前去參拜，可能是想確實地與大陸改善關係。

23日赴靖國神社參拜的是「大家參拜靖國神社國會議員之會」的成員，包括自民黨、國民民主黨籍等71名現任議員。安倍內閣有首相輔佐官衛藤及外務副大臣佐藤前去參拜，自民黨總務會長加藤也前往參拜並獻上供品。

南韓政府對此表示，「日本政府與國會領導人等再度參拜美化侵略戰爭的靖國神社並供奉供品，我國政府深感失望和遺憾」、「希望日本能以正確的歷史認識為基礎，透過察覺、反省過去錯誤的歷史，以挽回周邊國家和國際社會的信賴，期待走向和平之路」。

安倍第2次執政以來，每年在靖國神社春、秋兩季例行大祭典時都會獻上「真榊」，今年也決定不親自去參拜，主要是為了顧及與大陸漸入佳境的關係。安倍6月下旬將迎接中國國家主席習近平到大阪參加20國集團（G20）峰會，並希望實現日中領袖會談。

(中時 )