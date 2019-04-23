保溫瓶方便又環保，但使用方式不正確可能病從口入。有研究指出，就口喝過的瓶裝水或保溫瓶內的水經過5天，水中含菌量激增10倍，專家表示，若有口腔黏膜受傷或免疫較差的人飲用，恐增加生病可能。

據《食力foodnext》報導，香港理工大學應用生物及化學科技學系助理教授邱家琪博士指出，喝過的瓶裝水或保溫杯內的水經過5天，水中含菌量會激增10倍以上，她解釋，「實驗人員飲用後檢測，最初的樣本每毫升有730個菌落數，存放5日後，菌落數上升至每毫升11,600個」，除了外部環境，細菌主要來自實驗人員的口腔。

邱家琪提醒，若此時口腔、消化道上等黏膜有受傷，或身體狀態不佳，免疫力下降，以及足夠的病原菌，就可能致病，邱家琪建議，保溫瓶或瓶裝水最好倒出來喝，避免直接就口飲用，若有就口飲用也建議當日用完，並清洗晾乾。

臺大醫學院毒理學研究所副教授腎臟科主治醫師姜至剛，也發文指出，保溫瓶不宜裝碳酸飲料、果汁等含酸性物質，可能會溶出瓶內金屬塗層，導致喝下不安全的化學物質，而味道重、顏色深的飲料如茶、咖啡、中藥等，則容易會有味道和顏色殘留，造成清洗困難，另外，清潔時不宜使用鋼刷，可能破壞瓶內材質，產生刮痕孳生細菌，建議使用嬰兒奶瓶刷來清潔。

(中時電子報)