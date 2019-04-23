去年起在政壇掀起「韓流」旋風的高雄市長韓國瑜魅力未減，在國民黨2020總統初選被指卡韓後，基層高喊「非韓不投」口號，使韓國瑜是否參選2020格外引發關注。韓國瑜稍早發表最新聲明，往參選方向前進的態勢已相當明顯，但也強調「此時此刻，我無法參加現行制度的初選」，外界解讀，礙於他對高雄市民的承諾，不便表態參加初選，端看黨中央是否相挺，改採徵召或直接將韓列入民調之列。

對於是否參選的聲明稿，韓國瑜昨原先表示仍在字字推敲，最快本周內發布，但因各界關切壓力太大，他昨晚臨時決定在今天市政會議後對外發出聲明，讓外界了解他對參選2020總統的想法。

韓國瑜昨提及這份聲明內容主要涵蓋幾個面向，包括感謝海內外的關切、對黨內初選的態度、對中華民國未來的擔憂跟掛心，並提到高雄未來的發展需要怎樣的幫助，如何蛻變與躍升，讓高雄市再起。

韓國瑜雖稱「現階段不考慮2020」，但話始終沒有說死，上周出訪美國時與僑胞相約明年1月11日台灣見，且演講內容多涉及國政層次，被認為已有參選總統打算，豈料回國前夕鴻海集團總裁郭台銘突然宣布參選，為戰局投下變數。

韓國瑜考慮多日、字字推敲，23日上午市政會議後，正式對外發布這份417字簡短聲明。

聲明中，韓國瑜先對支持者表達感謝，再表達他擔任市長至今，深刻體會只有台灣好，高雄才會更好，但此時此刻，他無法參加國民黨現行制度的初選；韓另批政治權貴熱衷於密室協商，已經離人民越來越遙遠了，亟需政治改革，他熱愛中華民國，對中華民國的發展及守護，他願負起責任，不計個人得失榮辱，只願能改變台灣。

韓國瑜發表聲明的消息傳出，韓粉「杏仁哥」今早帶著10多位支持者到鳳山行政中心，聲明絕對支持韓國瑜選總統，並對黨中央「卡韓」表達不滿，揚言「非韓不投」；但同時間，另一派意見不同的韓粉也在旁高喊「不能綁架韓國瑜」，強調應尊重韓國瑜任何決定。

韓國瑜聲明完整內容如下：

1，首先，對一路走來，鼓勵、支持、愛護韓國瑜的海內外朋友，深深表示感謝！

2，在擔任高雄市長的這段日子中，我深刻的體會到只有台灣好，高雄才會更好。只有台灣能改變，我才能真正改變高雄！

3，對於國民黨2020年總統大選，此時此刻，我無法參加現行制度的初選。

4，長久以來政治權貴熱衷於密室協商，已經離人民越來越遙遠了，台灣的政治改革已經刻不容緩。希望黨內高層都能夠體察民意，關注社會脈動，重視庶民經濟，勿忘世上苦人多。

5，我生在台灣、長在台灣，死在台灣，未來也會埋在台灣，我熱愛中華民國，對中華民國的發展及守護，我願負起責任，不計個人得失榮辱，只願能夠改變台灣。願天佑台灣人民、天佑中華民國。

(中時電子報)