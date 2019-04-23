網友臉書留言。(圖/翻攝自潘金英臉書)

網友臉書留言。(圖/翻攝自潘金英臉書)

曾是民進黨資深黨員的高雄群英婦女會理事長潘金英，深受高雄市長韓國瑜「北漂」說感動，以「北漂媽媽」之名公開力挺韓參選高雄市長，遭撤銷黨籍。昨晚(22)他表示，若隔天韓宣布參選2020總統，他就送1000顆包子與1000顆粽子，祝韓總統「包粽」！

潘金英過去多次聲淚俱下，痛批都是因為高雄環境太差，子女才會不惜「北漂」討生活，失去了親情。因此對韓國瑜的政治理念及訴求，非常認同並有深刻感受，也成了「超級韓粉」。

昨晚潘金英更在臉書發文：「包粽！明天只要韓國瑜宣布參加2020年總統選舉，北漂媽媽潘金英就送1000顆土包子1000顆粽子！韓國瑜選總統包中！」

文章一出，獲得數百人按讚，網友紛紛表示：「選人不選黨選賢不選人 我不是國民黨 所以國民黨推誰 我不在意 但是沒有韓國瑜 2020-0111 在家睡覺」、「4/27星期六早上9點歡樂嘉年華見！！重現選前之夜的感動！」、「阿姐～高雄市民氣勢若做起來，市長正當性越高！加油下去」、「韓國瑜如果選總統，立委們就有希望當選，反之，若韓國瑜不選，國民黨等著崩盤吧，請不要忽略人民的期待」。

(中時電子報)