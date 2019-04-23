迎戰2020年大選，郭台銘、高雄市長韓國瑜等國民黨成員民調持續上揚，削弱台北市長柯文哲民調支持度，民進黨更呈現一片慘綠狀態，外界好奇綠白是否有合作空間？桃園市長鄭文燦23日上午受訪時表示目前最重要是蔡賴合，蔡柯配這道「模擬題是媒體創造出來的話題。」

鄭文燦指出，未來的總統選舉勢必是以兩大黨的競爭為主，中間地帶的獨立參選人力量較小，這是民主政治在台灣實踐的經驗，鄭文燦認為柯文哲具有相當的民調支持度，也認為柯文哲也想在台北市政上留下最好的成績，例如最近大巨蛋復建問題等，「我想他應該是蠻頭痛的啦！」

鄭文燦表示柯文哲對總統選舉並無表示任何意見，所以「蔡柯配」這道模擬題無法回答，目前民進黨內最重要是蔡賴合，並非蔡柯配。鄭文燦強調，如何整合蔡英文總統以及前行政院長賴清德所代表的力量，是在協調階段最重要的課題，鄭文燦澄清黨內確實沒有討論過蔡柯配，「真的沒有討論到，這題模擬題是媒體創造出來的話題。」

至於是否有可能最後用全代會的方式直接去徵召蔡英文？身為協調小組成員的鄭文燦表示目前還在協調階段，新一輪的協調會還沒開，近期內將會開5人小組會議，目標是如何讓蔡、賴在協調階段能夠1加1大於2。

此外，榮獲雙料優質立委的蔣絜安是否代表民進黨參選龍潭區立委？鄭文燦表示5月22日會完成有關初選區的提名確定，徵召區會在5月22日後啟動，在綜合考慮之下會推出最有勝選機會的候選人。鄭文燦表示桃園市6個區都很重要，沒有一個區會缺席，會在平鎮、龍潭區產生最強棒來做政黨之間的競爭。

(中時 )