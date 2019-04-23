LIVE／韓國瑜發表聲明

針對是否參選2020，高雄市長韓國瑜今宣布有條件承擔，也就是雖有意願，但考量仍有市長身份，因此要視黨中央能否設計出讓他有參選正當性的機制。對此，同樣也被視為可能參選2020的台北市長柯文哲今被問到，韓國瑜的宣布對他參選動向會不會有影響？柯雖未正面承認，但也說「要沈住氣，再講再講」、「他本來是要在我之後（表態是否參選），我看他都撐不住了！」

針對韓國瑜的說法，柯文哲先是表示，他自己的方法最容易，旁邊的人都緊張得要死，只有他最輕鬆，照自己的方法、每天做自己的事。

媒體詢問，柯、韓兩人都沒有明確說死選不選2020，結果變成造成煩惱的主因？柯仍堅持，天下本無事，庸人自擾之，你覺得煩才煩，不覺得煩，像他每天還是一樣，躺下去就睡覺、7點半上工，做自己的事，時間到了，出手不出手再決定就好，何必煩那個？

媒體追問，韓國瑜今天的說法會不會影響他的2020動向？柯文哲意有所指說，要沈住氣，再講再講；是否真的會有關鍵影響？柯則笑回，他（指韓國瑜）本來要在我之後，我看他都撐不住了。

何謂「撐不住」，是否認為韓是被國民黨逼出來的？柯又未正面回應，僅說「兩岸猿聲啼不住，輕舟已過萬重山」，局面就是這樣；至於為什麼會說韓國瑜本來應該較晚才宣布參選？柯說，哎呀，他抵抗力不好，接著就未再多做說明。

(中時 )