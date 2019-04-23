北市一名王先生向議員許淑華陳情，今年初更換寵物罐頭給馬爾濟斯食用後，出現嘔吐、反應遲頓情況，進一步送驗竟發現標榜「無膠」的大廠牌罐頭竟含有「卡拉膠」成分，該業者甚至在網路上大肆宣傳自家產品無膠，許淑華要求北市動保處全面調查，將標示不實罐頭下架。動保處對此回應，3個月內完成稽查並提出報告。

王先生飼養的馬爾濟斯年初陸續出現嘔吐、活動力下降情況，帶去看診，懷疑是換了新罐頭吃了有問題，他說，自行將罐頭送驗，罐頭標示無膠卻驗出卡拉膠成分，不僅如此，業者還在產品網站上大剌剌宣稱有膠罐頭對毛小孩的壞處，實在令人相當失望、生氣。

王先生指出，一般有膠罐頭約20元，無膠罐頭則要4、50元，且肉眼看不出來是否含膠。

許淑華表示，卡拉膠是一種海藻萃取物，多用於食品添加，原則對人體無害，目前衛福部規定需適量使用，不過在嬰幼兒食品添加上，採取嚴格管制，她強調，雖然國內無明文規範卡拉膠運用在寵物食品上，但不肖業者就隱瞞添加資訊牟取爆利。

她要求，動保處不該被動稽查，應主動調查業者在市面販售產品，立即對宣稱「無膠」的毛小孩食品主動檢驗，若驗出含膠就下架，避免有業者魚目混珠，保護飼主心愛的毛小孩。

對此，動保處副處長葉明穎說，3個月內全面稽查市售有標示「無膠」的寵物食品，若業者有標示不實情況，將依《動保法》處3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

(中時 )