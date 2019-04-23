南太平洋友邦索羅門群島將於明天選舉新總理，外媒關注索羅門與台灣邦交會否生變？對此，外交部發言人李憲章今天表示，駐館會密切關注新政府如何籌組，也會跟各界的政治人物建立更綿密的互動，「我們跟索羅門邦誼穩固，沒有問題。」

《日經新聞》報導，新總理將要面對該國和中國、台灣外交關係的紛爭。澳大利亞人報 （The Australian） 報導，前澳大利亞駐索羅門群島官員貝特利 （James Batley） 表示，與中國建交的可能性是新的索國政府必須面對並處理的。外交部次長徐斯儉上月在立法院備詢時表示，索羅門總理何瑞朗已保證選前雙方的邦交關係不會有問題。

索羅門群島本月初進行國會大選，明天則將舉行內閣選舉選出新總理。李憲章說，這次選舉結果沒有任何一黨席次單獨過半，必須要組成聯合內閣，因為合縱連橫的關係，情況一直在變化，駐館一直都在密切關注發展。

李憲章指出，鞏固我們與索羅門邦誼是重要工作，駐館全力以赴進行相關工作，大選後是關鍵時刻，目前駐館還在跟各派系政黨國會議員了解情況，確實掌握大選後政治版圖調整，同時也廣結善緣。

(中時 )