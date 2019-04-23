2019台灣部落觀光嘉年華將於5月3日至5日於台北車站中央展演區展開，今年首度加入平埔族元素，展現西拉雅族聚落旅遊成果，並邀請到蘭嶼達悟族與紐西蘭毛利人參展，展現南島語族文化。活動內容包括樂舞展演、原食品嚐DIY、部落集章趣、滿額扭蛋禮。嘉年華期間每天抽出幸運兒，可獲2人同行的部落遊程。民眾可至網上報名。

觀光局指出，今年的部落嘉年華邀請到諾魯共和國大使館簡慈珠大使、尼加拉瓜共和國大使館達比亞大使、聖露西亞大使館勞倫特大使等參加，西拉雅族國家風景區管理處也是首次加入，展現其推動西拉雅族聚落旅遊之成果。

觀光局表示，嘉年華邀請了台東縣蘭嶼鄉雅美（達悟）族及紐西蘭毛利人參展，共同展現南島語族的文化，讓世界看見南島語族浩瀚且多元的魅力。

嘉年華內容包含各部落熱力四射的「樂舞展演」、品嚐和動手體驗原住民特色美食的「原食品嚐DIY」、體驗部落工藝手作趣的「原藝手作DIY」、蒐集不同原民特色戳章換贈品的「部落集章趣」，以及「滿額扭蛋禮」-消費滿額還可現場扭出部落好禮。

嘉年華將以「旅展」的方式呈現「歡迎來做部落客」的主題，每天抽出幸運兒，獲獎者可免費獲得2人同行的經典部落遊程及享用部落特色美食。3天的展期也已提前開放網路報名。

另外，活動期間也將舉辦各種限時促銷、滿額扭蛋及填問卷送好禮等多項精彩活動，讓遊客體驗原住民部落的熱情與多元，也能獲得台灣各部落提供的豐富贈品。

(中時 )