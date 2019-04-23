因幸福人壽掏空案，衍生出號稱全台最貴停車場、正對台北101大樓的D3土地1552坪法拍案一波三折，雖然第三拍曾臨時喊卡，但今(23)日重新執行三拍，底價定為102.77億多元，最後由林敏雄的元利建設，以高於低價近10億元的112億5888萬8889元得標，換算每坪約為725萬多元。

元利建設副總經理吳麗謹表示，這塊土地已關注很久，先前兩次拍賣底價過高才未出手投標，投票金額中有很多數字「8」且尾數「9」，這是長久習慣使用，得標後未來用途是做商辦還是其他，都在規劃中。

本案是2017年8月14日，由抵押債權人新光銀行具狀聲請台北地院強制執行，同年月16日辦理線上查封，同年9月21日現場查封後，北院函請揚捷不動產估價事務所進行鑑價，鑑定金額145億9585萬元。

北院去年1月24定拍後，為保障執行當事人的權益，以較高的第一次鑑定價格再加成10％，核定拍賣底價為160億5800萬元，2018年2月23日第一次拍賣，因無人投標，改定去年3月23日第二次拍賣，卻因事務官因考量一拍時，已有多人詢問土地登記謄本所登載的「禁止處分」，考量當時幸福人壽掏空案還在刑事審理中，故在二拍時加註土地登記謄本的刑事禁止處分事項。

但去年3月15日，原地主富創公司具狀聲請承辦事務官迴避，並主張聲請事件終結前應停止執行程序，北院主動將二拍程序停拍，直到富創公司聲請迴避案被駁回確定後，才重啟執行程序，今年1月25日進行第二次拍賣程序，但仍無人投標，直到今(23)日三拍終於拍定。

(中時 )