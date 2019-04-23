桃園市警察局保安警察大隊1名小隊長20日23時許，要支援勤務時不慎恍神，在隊部內誤擊發槍枝，打出1發子彈，所幸無人傷亡。警方表示，會加強教育。

警政署前年8月全面更換近5萬把Walther PPQ M2手槍，走火案件頻傳，20日深夜保大1名小隊長，因要支援24日0時至3時的專案勤務，但疑似疲憊導致恍神，在整備時不慎槍枝走火，子彈射向辦公桌。深夜傳來槍響，隊內同事也嚇一跳，警方也隨即進行調查，停止該小隊長該班勤務。

(中時 )