桃園保大小隊長 整備槍枝擦槍走火 11:202019/04/23 中時 賴佑維 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市警察局保安警察大隊1名小隊長20日23時許，要支援勤務時不慎恍神，在隊部內誤擊發槍枝，打出1發子彈，所幸無人傷亡。警方表示，會加強教育。 警政署前年8月全面更換近5萬把Walther PPQ M2手槍，走火案件頻傳，20日深夜保大1名小隊長，因要支援24日0時至3時的專案勤務，但疑似疲憊導致恍神，在整備時不慎槍枝走火，子彈射向辦公桌。深夜傳來槍響，隊內同事也嚇一跳，警方也隨即進行調查，停止該小隊長該班勤務。 (中時 ) #小隊長 #槍枝 #勤務 #深夜 #子彈 也許您會感興趣 推薦閱讀 改槍犯跳窗逃 摔屋頂遭逮 14:592019/04/19 泰國女遊客深夜誤闖半屏山 暖警消急救援 19:202019/04/19 冒牌警帶子彈毒品駕車 遇本尊攔查傻眼 18:052019/04/20 小怪手深夜無故起火 台中港引虛驚 16:542019/04/22 美軍步槍大變革 6.8公釐武器將取代M4 17:482019/04/22 HFL》花中首闖冠軍戰 暖男隊長卻先安慰對手 00:022019/04/23 社會熱門新聞 基隆海域遺體 排除是涉殺小姊弟的父親 - 社會 老婆飛到舊金山變心了 他被丟包22年 - 社會 桃園保大小隊長 整備槍枝擦槍走火 - 社會 - 中時 男人被輪姦到瀕死 網友揭逆輪姦之島 - 社會 老婆拒愛愛 卻發現她買性愛玩具 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。