一對父母帶著2歲的女兒去麥當勞用餐，沒想到用餐用到一半時，竟發現女兒嘴裡咬著一條用過的黑色保險套，當場驚嚇萬分，直呼太可怕。

澳洲伯斯(Perth)郊區的一間麥當勞。媽媽溫蒂(Wendy)表示，19日晚間6時左右，她和丈夫一起帶著2歲的女兒到了麥當勞用餐。當時她正在櫃台點餐，丈夫則是帶著女兒到用餐區等候。

沒想到只是稍微恍神一下，回頭一看，竟發現女兒正在吸著一條超大的黑色保險套。丈夫見狀立刻把女兒口中的保險套取出，並且將這個「證物」拿到櫃台質問，女童母親則是帶女兒到廁所清洗口腔，並讓她喝下飲料漱口。女童媽媽表示，女兒放入口中的黑色保險套並沒有外包裝，很可能是已經使用過的。

當下她和丈夫非常傻眼，並且十分的擔心，擔憂女兒恐會因此感染性病，連忙帶她到醫院檢查。但醫師告知要他們一起把保險套帶去醫院檢查，店家方面卻拒絕交給他們，態度相當強硬，讓女童家長十分不滿。女童媽媽表示，目前還要等2個月才可以給她做血液檢測，她十分擔心。

對此，麥當勞表示，目前他們已將黑色保險套送至醫院檢驗，並強調「餐廳將清潔性和安全性放在第一順位，之後定會加強餐廳整潔及管理」。

(中時 )