對於高雄市長韓國瑜發表是否參選總統聲明，民進黨新聞部主任丁允恭表示，每個人都有參選的權利，而不管國民黨最終人選是誰，民進黨都有信心提出最強人選應戰。

他說，然而，縣市首長還是以市政為優先，做好市政才是重點，韓國瑜的市政成績還沒看到，他應該要做好他市長的工作，落實對市民的承諾才對。

(中時 )