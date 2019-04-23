Bring on Boston!!

#FearTheDeer pic.twitter.com/FlfQbkV7Cd — Milwaukee Bucks (@Bucks) 2019年4月23日

公鹿與活塞這個季後賽首輪對戰組合，可說是完全一面倒！因為4連勝橫掃活塞晉級的公鹿，4場比賽下來，竟然總共贏了活塞95分之多，創下NBA季後賽歷史第2高紀錄，史上第1的是魔術在2010年季後賽次輪橫掃老鷹的101分。

公鹿也是連4場季後賽都至少贏了15分以上，創下隊史新紀錄，原先隊史紀錄是在1970-71年與1973-74年球季的連3場季後賽至少贏15分，充分看出活塞狀況有多低迷，要不是布雷克葛瑞芬帶傷打了後兩場，活塞恐怕輸得更慘。

這更是公鹿隊史將近33年以來，首次在季後賽首輪橫掃對手出局，上次出現這種橫掃對手的結果，是在1985-86年賽季，當時季後賽首輪仍用5戰3勝制，公鹿3勝0敗淘汰了籃網，卻在東區冠軍賽慘遭塞爾提克4勝0敗橫掃出局。

不過公鹿吃完活塞這個「軟柿子」，接下來就要在季後賽次輪遭遇宿敵塞爾提克，畢竟兩隊去年季後賽首輪提前碰頭，結果雙方打到第7戰，塞爾提克才靠主場優勢驚險淘汰公鹿，如今換成公鹿擁有主場優勢，預計這個系列戰將很激烈。

(中時電子報)