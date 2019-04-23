北市白姓女子離婚後，遭伍姓前夫指控未經同意，帶往婦產科診所進行人工流產，涉嫌墮胎罪。但白女辯稱，2人當時已有1個小孩，因沒錢養不起第2個才墮胎。檢察官調查發現，當天是伍男開車載白去診所，認為白罪嫌不足，將白不起訴。

白女與伍男2017年9月協議離婚，但伍男日前向北檢告發，指白2016年懷孕後，在未經他同意下，到婦產科診所服藥人工流產，涉嫌墮胎罪。

庭訊時，白坦承去診所墮胎，辯稱2人當時已有1個小孩，但財務有問題，壓力太大，才想墮胎，有經過前夫同意，而且還是伍男載她去診所的。另診所醫師也證稱，白稱經濟有困難，無法再照顧1個小孩，否則恐會影響身體健康，符合優生保健法規定。

檢方發現，伍不否認開車載白去診所，事後也與白和解欲撤告，因此沒有證據證明伍當時確未同意墮胎，而且伍男提告本案時機，係2人離婚後，雙方有多起民刑事訴訟進行中，婚姻關係基礎動搖，伍的指訴不能逕予採信，認定白罪嫌不足，予不起訴處分。

(中時 )