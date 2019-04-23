正在拍攝電影《狂歡時刻》的伊林俄羅斯美女藝人安妮，日前參加「2019台灣自然健美國際邀請公開賽」女子比基尼公開組比賽，為參加比賽她苦練健身3個月，在後台時被韓國、香港參賽者認出，還穿著比基尼合照，讓她覺得超害羞。

安妮這次健身一舉三得，因健美比賽與將拍攝的寫真書作業，以及正在拍攝的電影都要她身材更纖細，原擔心拍戲撞到比賽時間無法參加，但她決定先報名並到健身房展開雕塑身材計畫，終練就屁股翹、肩膀圓、腹肌好身材。評審大誇她短期訓練成果很厲害，她卻為了比賽吃足苦頭，不僅膚色要用粉底液加深，卸妝時還用了3包卸妝棉，回家洗澡水都變咖啡色。

3個月內搭配控制飲食，每天熱量控制1300卡內，不吃澱粉，只吃魚、豆腐、青菜，再搭配蛋白飲料，讓她從55公斤降到51公斤，體脂也下降到19。

日前她出席活動走秀，壓軸從舞台升降機登台，安妮背著重約3公斤、2公尺長的水鑽翅膀，穿性感的薄紗透膚水鑽馬甲，宛如天使降臨，但有懼高症的她彩排時還嚇到尖叫，「但一升上舞台，聽到大家都在叫我安妮，聲音大到蓋住音樂，很開心又感動。」

安妮參加健美比賽大展性感好身材。（圖片提供：伊林娛樂）

(中時 )