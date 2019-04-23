呂玉玲說，黨內初選沒有贏家、也沒有勝利的喜悅，感謝鄉親的支持跟肯定。(蔡依珍攝)

立委呂玉玲贏得黨內初選，將爭取連任，23日在主委楊敏盛帶頭下，高喊團結勝利。(蔡依珍攝)

楊敏盛讚黨內棒棒是強棒，高度樂觀喊出「坐四望五搶六」。(蔡依珍攝)

呂玉玲感謝鄉親的支持跟肯定。(蔡依珍攝)

國民黨內桃園市第五選區（平鎮、龍潭）立委初選民調23日出爐，現任立委呂玉玲以41.071％的高支持率脫穎而出，將獲得黨的提名，主委楊敏盛親自主持會議、高喊團結，但挑戰者桃園市議員舒翠玲和黃敬平都未出席，相較其他選區、相對諷刺，楊敏盛仍高度樂觀，喊出「坐四望五搶六」，再加上不分區1席，期許國民黨能在桃園團結搶下7席立委。

國民黨黨內桃園市第五選區立委初選，共有呂玉玲、舒翠玲和黃敬平3人登記參選，委託艾普羅、世新、TVBS3家民調公司於20至22日3個晚上辦理民調，23日結果出爐，依3家民調結果加總平均，由現任立委呂玉玲以41.071％的支持率脫穎而出。

呂玉玲說，黨內初選沒有贏家、也沒有勝利的喜悅，除感謝鄉親的支持跟肯定，也讚初選同志都是非常優秀的人才，初選過程對她的指教都會努力改進、檢討，呼籲一同面對2020大選，雖然路途艱辛，但一定會捍衛中華民國、守衛鄉親權利，打贏2020勝仗。

舒翠玲委由丈夫張曉帆出席，黃敬平則缺席，僅發表書面聲明感謝鄉親支持。楊敏盛則樂觀以待，強調初選同志都一致認同誰勝出就全力支持，2人都跟黨部傳達明確態度。

楊敏盛也說，國民黨立委在桃園市黨部6選區提名作業，走到現在相當順利，強調誰出線都是責任的開始，應卯足全力為明年1月11日大選力拼，相信民調落後的登記同志會持續留在崗位，為國民黨再造、重返執政做最大努力，重申國民黨唯有團結才有明天，否則什麼都免談。

楊敏盛也對6席立委有高度企圖心，樂觀認為贏面非常大，喊出「坐四望五搶六」，包括第二選區（楊梅、新屋、大園、觀音）立委吳志揚、第三選區（中壢）市議員魯明哲、第四選區（桃園）市議員萬美玲、第五選區（平鎮、龍潭）立委呂玉玲選情相對樂觀，目前正在辦理初選作業的第一選區、以及才剛出線的第六選區立委陳學聖也積極搶票中，再加上不分區力推退役陸軍少將、桃園黃國園黨部主委于北辰，希望為桃園爭取到7席立委。

(中時 )