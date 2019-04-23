YouTuber理科太太憑著介紹生活中的「科學冷知識」，及「面癱」表情在台灣爆紅，昨天她在臉書PO出一段影片，表示在外國遭到歧視，對此她也藉著自身經驗表示：「被欺負了就要說出來」，立刻引起網友討論。

理科太太最近與家人到國外遊玩，她表示原定2點搭乘南極探險車，但由於遊客太多，未料到排到時已經2點20分了，此時驗票人員以時間超過為由，不讓理科太太一家人進入，這讓理科太太氣到衝去櫃檯反應，並表明驗票人員態度有歧視，更直接將對象指認出來，對此理科太太表示許多亞洲人遇到類似問題，常常會摸摸鼻子就走了，但她認為被欺負了就要說出來，只要說了對方就會加強溝通訓練，以後其他人就可以不用再遇到一樣的事情，更強調作這件事情只是想跟其他人得到一樣待遇，並非是所謂的奧客。

理科太太影片。(圖/理科太太臉書)

對此網友也紛紛留言表示看法，「 會用理直氣壯的態度溝通, 因為不說出來,對方會更理所當然」、「 可以的話儘量申訴，種族歧視在美國是很嚴重的指控」、「不需要忍，若都是算了的心態，他們會用一樣的方法對待下一個亞洲人」。

(中時電子報)