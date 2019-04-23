又一名小黃司機自殺！一名曾參與反Uber活動的40歲鄒姓計程車司機疑似因不堪經濟壓力，於昨日上午上吊自殺。計程車聯盟發表聲明指出，這是對Uber用制度漏洞殺人的控訴，這已是近一年來第9名小黃司機自殺身亡，並表示將於5月中旬，發起全台小黃司機上凱道，悼念近一年自殺身亡的9位司機。

Uber的租賃車以每月約1000輛的幅度成長，搶食小黃市場，中華民國汽車運輸業駕駛員全國總工會副理事長鄭力嘉指出，由於如此，平均每位小黃司機月薪少了1.5萬元，整體營收也少了3到4成。

計程車聯盟指出，許多司機都有經濟問題，原先的營業收入還能勉強糊口，但Uber投入龐大資本後，導致市場惡性競爭，使計程車司機無法招架，最後只能走上絕路，光是去年8月就有4名小黃司機走上絕路。

鄭力嘉說，Uber為了擴大市佔率，投入大量資本惡性競爭，在有限的市場的自相殘殺，且購買租賃車的Uber駕駛也如同被推入鐵籠的鬥犬，獲利則由Uber全盤收走，痛批「9條人命還不夠嗎？悲劇還要持續多久？」

計程車聯盟表示，鄒姓司機去年還曾以計程車內部的LED燈公開徵女友，一度成為司機間的趣談，想不到卻仍撐不下去，以痛苦跪姿上吊走上絕路，可見其死意甚堅。

計程車聯盟表示，為悼念鄒姓司機，將發起臉書更改大頭貼活動，也將規劃於5月中旬，發起全台小黃司機上凱道，悼念近一年自殺身亡的9位司機。聯盟呼籲，交通部務必堅持立場，勿再製造更多悲劇。

(中時 )