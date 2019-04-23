對父親言語暴力成習的涂姓男子，雖曾多次因此被判拘役，但仍不知悔改，今年初他持刀恐嚇父親，大嗆稱「要單挑嗎？拿刀砍你」。對於逆子的行徑，涂父聲淚俱下當庭向法官說想要「斷絕父子關係」。案經台北地方法院審結，法官依家暴法恐嚇罪判逆子有期徒刑5月，可易科罰金15萬元。本案可上訴。

今年1月31日深夜，因故與父親發生口角爭執，持水果刀面向父親稱「要單挑嗎？拿刀砍你」等，父親報警，檢方將涂起訴。案經北院審理，涂承認持刀恐嚇父親。法官認為涂有洗錢、竊盜前科，另有多次家暴妨害自由、違反家暴保護令紀錄，他不知孝順，因細故與父親持刀相向，審理時還聲稱父親拿安非他命給他吃、父親偷東西要他幫忙把風等，顯見犯後無悔意。

判決理由指出，涂有多次家暴，法官判拘役給他自新機會，卻一犯再犯，拘役刑不足警惕，因此依恐嚇罪判涂有期徒刑5月，可易科罰金。

(中時 )