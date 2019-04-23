新北市黃姓男子前年二度遭到蔡姓男子毆打，他備感受辱於是持刀殺死對方，他辯稱沒有殺人故意主張「緊急避難」求減刑，但法官不採信，認為他的犯行不足以引人同情，將他判刑14年6月定讞。

55歲的黃姓男子2017年7月在新北市三重區信義公園因不明原因被蔡男毆打，他因提告傷害罪，2個月後又在同一地點遭蔡男毆打，他覺得相當沒有面子，決意尋仇報復，於是購買水果刀後，率爾持刀刺蔡的左大腿及左腰背部的身體重要部位。

黃男殺人過程中，蔡男不斷反抗但他仍不鬆手，最後造成蔡男因銳創穿刺併左腰及左股動靜脈致命傷，凝血功能不良，他見狀未施以救助立即逃離現場，蔡男最後因出血性休克死亡。

黃男主張他沒有殺人故意，且是避難過當請求法官依法減輕其刑，歷審考量考量黃男造成蔡的家庭破碎，且未與蔡的家屬達成和解或取得原諒，惡性實屬重大，且他的犯行不符合緊急避難要件，將他判刑14年6月，案經上訴最高法院駁回確定。

(中時 )