知名電商平台京東商城CEO、身價上看千億的富豪劉強東，2015年將小自己19歲的女神「奶茶妹妹」章澤天娶進門，婚後生下一女，沒想到這樁看似美滿的豪門婚，去年卻爆性醜聞，富尪涉嫌在美國明尼蘇達州性侵女大生，經3個多月調查，美國檢方最終做出不起訴處分，官司雖終結然風波未平，近日網上瘋傳一支短片，疑似為女大生勾劉強東開房間的片段，網友看了女方的模樣，傻眼直呼這形象根本跟正宮如出一轍。

網上瘋傳女大生勾劉強東開房的影片。(翻攝自微博)

「奶茶妹妹」章澤天富豪老公劉強東，去年8月驚爆捲入性侵女大生疑雲，雖美國警方已做出裁定，然輿論未平，近日微博帳號「明洲事紀」流出一則長達5分鐘的開房間影片，畫面中疑似女大生的女子全程親密勾著劉強東，疑邀男方進酒店，眾人一看女方無論外型氣質或打扮，都跟劉強東老婆章澤天神似，讓人納悶不已，引發熱議，此事因此一舉登上熱搜。

劉強東勾女大生開房影片瘋傳，據《新浪》報導，自稱劉強東代理律師的微博主出面表示「經當事人確認，該視頻內容屬實」，透露女方確實舉止親密並主動邀約劉強東「女方未醉酒主動跟隨」，而明尼蘇達州承辦警局發言人艾爾德則表示無法確認該影片的真實性，強調警方未曾公開此事件的任何影片。

(中時電子報)