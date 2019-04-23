為讓國手學生精進技能並擴展國際視野，教育部今年首度試辦「國際技能競賽選手就學就業精進計畫」，補助台科大、北科大、雲科大及屏科大等4所學校共2300萬元，對於在這些學校就讀的52位國手，加強他們的語言、技術及學科能力，以提升國際競爭力。

國際技能競賽為世界級技藝競賽，我國每屆都甄選超過40名菁英選手參賽。不過以前這些擁有卓越技術能力的國手，進入大專院校就讀後常適應不良，譬如學科能力（英語、數學等）跟不上，導致休退學率偏高。

對此，教育部在技專校院招生管道提供「技藝優良保送入學」外，並於105年起試辦「技優領航計畫」，讓國手及其他同樣為技術優異的學生，在進入科技大學後，仍可以持續精進相關技術及學識。而106年則針對為國爭光且尚在技專校院就讀的國手試辦「國際技能競賽選手海外精進計畫」，106年共補助40位國手，補助金額為2000萬元。

以第44屆國際技能賽電子職類金牌、台科大電子系學生蔡喻至為例，即透過「國際技能競賽選手海外精進計畫」前往德國多特蒙德工業大學實驗室交流及前往美國Kitchbot智慧溫控插座公司實習，負責撰寫程式讓產品達到有效控溫並維持馬達穩定。

蔡喻至表示，工作中每一次練習，都讓寫的程式有所進展，而且產品設計必須考慮量產、製造流程等問題，跟過去比賽受訓很不一樣，與實務更加接軌。

教育部表示，今年進一步試辦「國際技能競賽選手就學就業精進計畫」，在國手就讀科技大學期間，提供一對一的專業技術培訓，持續精進國手的技術能力、支持國手成為學校專業技術課程的助教、支持國手至相關業界進行專業實習至少3個月等，且學校需針對每位學生之學科能力規畫個別輔導計畫。

教育部技職司科長陳秋慧表示，目前共有52位國手在台科大、北科大、雲科大及屏科大就讀，今年分別補助1500萬元、249萬元、450萬元及110萬元，學校可以針對學生的個別需要推動精進計畫，期望這一批曾經為國爭光的國手，成為台灣產業提升創新的動能。

(中時 )