日籍夫妻到二分局文正派出所領回手機，開心的與員警合照。（馮惠宜攝）

日前一對日籍夫婦來台自助旅遊，搭乘計程車時卻不慎遺落手機，計程車司機發現送至派出所，警方試撥最近的通話紀錄，對方卻只會日語，警員靈機一動，使用語音翻譯軟體與對方溝通，請對方找身旁的計程車司來接電話，這時回復國語頻道，終於順利將手機交還失主，日籍夫妻對於台灣警察幫他們找回珍貴的旅遊回憶，直呼「讚！」

台中市政府警察局第二分局文正所警員江裕農、謝佳恩，17日15時許接獲一名計程車司機報案，表示自己剛剛載一對日籍夫妻到台中歌劇院，但他們將手機遺落在車上，要麻煩警方協尋。警方了解後，先嘗試從上鎖的手機內找尋能連絡失主的資訊，最後在近期通話紀錄中回撥了一個看似日文名的電話，話筒傳來一連串的日語，江裕農趕緊用英文溝通，但對方似乎只聽得懂日語，雙方只能 Holle...Mum...Ho...僵持不下。

此時機靈的警員謝佳恩立即啟用手機的語音翻譯軟體，播放日語和電話中的男子溝通，語音翻譯雖能簡單溝通，但是要使日籍男子理解手機目前在派出所等細節仍難以表達，因此想到用翻譯軟體請他將手機拿給計程車司機。果真奏效，在司機應答：「喂~」的那一刻，警方興奮的大喊：「司機大哥！」

這才了解，原先和警方對話的是失主的老公，夫妻倆來台自助旅行，現正在霧峰林家花園開心遊覽，竟沒發現手機不見，警方請司機記下派出所名稱和地 址後轉交給日籍夫妻，夫妻倆到派出所領回手機，並開心的與警方合影，第一次來台旅遊，覺得台灣人好熱情，沒想到連警察都這麼親切，真的是令人開心的一趟台灣行。

(中時 )