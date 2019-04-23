韓國瑜稱願承擔大任 盧秀燕：我們都聽懂了 12:362019/04/23 中時 陳世宗 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台中市長盧秀燕上午說，相信國民黨和選民有智慧會為台灣找出下屆最好的總統！（陳世宗攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台中市長盧秀燕上午針對高雄市長韓國瑜的發言；她在市議會答覆市議員吳瓊華的質詢說，「對韓市長不參加初選，願意承擔大任，我們都聽懂了；相信國民黨和選民有智慧會為台灣找出下屆最好的總統！」 韓國瑜稱願承擔大任 盧秀燕：我們都聽懂了 (中時 ) #盧秀燕 #韓國瑜 也許您會感興趣 推薦閱讀 黃暐瀚：郭台銘參選 僅能拉到這類韓粉 04:182019/04/19 會選2020嗎？羅智強爆韓國瑜話中玄機 05:412019/04/20 徵召初選 王鴻薇：千萬不必再詢問韓國瑜意願 13:142019/04/20 高雄林小姐call in爆紅！「非韓不投」聲音讓人戀愛了 00:022019/04/21 黃創夏：這三字成韓國瑜當前處境完整寫照 10:582019/04/21 韓國瑜聲明將講什麼？ 內容提早曝光 23:462019/04/21 吳：不會協調 徵召韓初選不變 04:102019/04/22 救台灣 韓流要打鐵趁熱 04:102019/04/23 聽完韓國瑜聲明笑了！杏仁哥：絕對支持韓選總統 11:542019/04/23 內幕》誰開背後那槍？近韓人士指是杜紫宸的爆料 11:562019/04/23 政治熱門新聞 內幕》誰開背後那槍？近韓人士指是杜紫宸的爆料 - 政治 中華民國不能沒有韓國瑜！許淑華千字文網哭了 - 政治 韓對2020表態 柯P：撐不住了 - 政治 - 中時 馬英九執政vs.蔡英文執政 洪孟楷一比好諷刺！ - 政治 影》韓國瑜：熱愛中華民國 願意負起責任 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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