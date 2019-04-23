台中市長盧秀燕上午針對高雄市長韓國瑜的發言；她在市議會答覆市議員吳瓊華的質詢說，「對韓市長不參加初選，願意承擔大任，我們都聽懂了；相信國民黨和選民有智慧會為台灣找出下屆最好的總統！」

韓國瑜稱願承擔大任 盧秀燕：我們都聽懂了

(中時 )