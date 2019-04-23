高雄市長韓國瑜稍早發表五點聲明，聲明中未明確表述選或不選，但提及他願負起責任，不計個人得失榮辱，只願能改變台灣，韓也強調「此時此刻，我無法參加現行制度的初選」。對此，到場聲援韓國瑜的韓粉「杏仁哥」高興到哭了，並表示絕對支持韓國瑜選總統，並對黨中央「卡韓」表達不滿。

韓國瑜稍早發表聲明，先是對支持者表達感謝，再表達他擔任市長至今，深刻體會只有台灣好，高雄才會更好，但此時此刻，他無法參加國民黨現行制度的初選；韓另批政治權貴熱衷於密室協商，已經離人民越來越遙遠了，亟需政治改革，他熱愛中華民國，對中華民國的發展及守護，他願負起責任，不計個人得失榮辱，只願能改變台灣。

「杏仁哥」一早就帶著許多支持者到鳳山行政中心支持韓國瑜，然而，聽到韓國瑜的聲明後，「杏仁哥」高興到哭了，並表示他絕對支持韓國瑜選總統，並對黨中央「卡韓」表達不滿，揚言「非韓不投」。他說台灣真的要改變，4/27韓家軍、韓粉都要參與，讓韓國瑜知道百姓有多渴望、多需要他。「杏仁哥」也表示會繼續支持韓國瑜，他相信韓不會放棄、不會拋棄大家。杏仁哥也再次強調，他非常高興，謝謝韓國瑜，希望韓國瑜要為大家著想，選總統救台灣。

「杏仁哥」說他有感覺到韓會出來選，這種喜悅很高興，他表示，「台灣加油，人民有錢」深深烙入人民心裡，他絕對會支持韓國瑜。

台灣好高雄才會更好！ 韓國瑜五點聲明表態

(中時電子報)