愛吃魚的人注意了！雖然魚肉營養豐富，但專家指出，有一個部位千萬別吃，不但有可能導致肝腎受損，不小心碰到眼睛恐導致失明，比砒霜還毒。

《早安生活》報導，根據學者實驗發現，若不慎吃下某些魚類的魚膽，中毒死亡率高達20%，毒性僅次於河豚。魚膽即魚的膽囊，位於軀幹部腹側，主要用於容納魚類肝胰臟分泌的膽汁，但並不是所有魚膽都有毒，目前已知的十多種有毒魚膽，全部來自「鯉形目鯉科」，包括鯽魚、武昌魚、青魚、鰱魚、鱅魚、翹嘴鮊、鯉魚、草魚。

專家提醒，上述這些鯉科魚類的魚膽最好不要吃，研究證實，魚膽中的「鯉醇硫酸鹽」是造成魚膽中毒的主要元兇，它的毒性不怕高溫加熱，酒精也無法破壞，不論煮熟、生吃還是泡酒，都可能導致中毒。

不同的魚膽毒性不一，若是四、五斤重的大魚，只要1顆魚膽就夠。像草魚體積大、膽汁多，又容易買到，魚膽中毒案例中，有80%是草魚，對成年人來說，只要幾克膽汁就能導致中毒。

魚膽中毒後，一般很快會發病，應趕緊催吐，儘快送醫。中毒的初期症狀類似吃壞肚子，包括噁心、嘔吐、腹痛、拉肚子，嚴重會導致肝腎受損，急性肝壞死、腎衰竭、腦水腫、心肌損傷等，甚至導致死亡。另外，魚膽若不慎噴濺到眼睛，除了可能發生結膜炎、視力減退之外，有毒魚膽汁濺到眼睛，恐導致失明。

(中時電子報)