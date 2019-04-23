高雄市長韓國瑜今對於初選態度表態意見，而昨晚韓妻李佳芬意味深長的「背後被開槍的感覺，很不舒服」，讓外界揣測是誰開那槍？有近韓人士透露，關鍵就是中華大學講座教授杜紫宸爆料韓國瑜曾寫信向黨主席吳敦義表明不願意參加國民黨初選，要吳直接徵召他，韓嚴正否認，且杜事後也道歉，但此事讓韓陣營非常不滿。

杜紫宸17日在《雲端最前線》爆料指出，韓國瑜在出訪美國之前曾經寫信給吳敦義，表明不願意參加國民黨初選，要求吳敦義直接徵召他代表國民黨參加2020年總統大選。但韓國瑜否認有此事，杜紫宸事後在臉書道歉，表示自己有消息來源，但造成困擾他願道歉。

不過杜紫宸的舉動讓韓陣營有「背後被開槍的感覺」，甚至不止如此，杜紫宸在韓國瑜訪美期間，頻頻放話攻擊韓國瑜，批評韓國瑜得罪滿朝，還質疑韓「口口聲聲說是孫中山先生的信徒，可怎麽自市長競選以來迄今，從來没聽你緬懷對台灣曾有重大貢獻的經國先生？你這套切割思想，符合泛藍群眾的理念，值得他們認同嗎？」

近韓人士表示，當韓國瑜跟高雄市府團隊拚命在美國爭取投資，增加高雄城市曝光度時，杜紫宸卻頻頻在國內放話，攻擊韓國瑜，還指控韓國瑜有寫信給吳敦義，要吳敦義直接徵召他參選2020總統，這些都並非事實。

誰開背後那槍？近韓人士指是杜紫宸的爆料

(中時 )