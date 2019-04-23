苗栗縣長徐耀昌指出，遊戲是孩童參與社會的重要管道，縣府規畫在其他鄉鎮成立2座親子主題公園。（苗栗縣政府社會處提供）

宣導兒童權利公約的內涵，苗栗縣政府輔導苗栗縣慈愛協會向衛生福利部社會及家庭署申請公益彩券回饋金辦理2019年「兒童權利公約－劇團校園宣導活動」，分別於2日及23日在銅鑼國小、後龍國小及后庄國小演出新木偶奇遇記，搭配有獎徵答，讓學童從中獲得回饋與啟發。

聯合國大會在1989年通過｢兒童權利公約（CRC）」，此議案有3大重點，內容指出，所有的孩子不因為種族、國籍的不同，而有不公平的對待；所有的孩子都應該享有社會參與的權利；每個孩子都享有被保護、不被剝削、不被虐待的權益。

活動邀請連續3年與社會處合作的萍蓬草兒童劇團，演出兒童劇融入身分權、平等權、教育權、表示意見與社會參與權，及遊戲、休閒文化活動權等議題，透過互動過程，讓觀念具象化、深入學童心中，主題《新木偶奇遇記》探討每個孩子都是獨立個體，各項權利都應該受到維護與尊重。

縣長徐耀昌表示，「遊戲」是孩童接觸同伴、參與社會生活的重要管道，位在縣議會旁的貓裏喵親子公園，自今年1月4日啟用，已超過10萬人次遊玩，成為苗栗市親子休憩好去處，為讓其他鄉鎮的兒童從遊戲中參與社會，縣府預計在竹南及通苑地區成立2座共融式遊戲場，讓孩童在愛的氛圍中成長茁壯。

(中時 )