花蓮縣餐飲業者裝設的油煙管末處理設備，也是環保局稽查重點。（環保局提供）

花蓮縣環保局派員定期向業者宣導油煙防制。（環保局提供）

花蓮縣環保局承辦員林則劭拿著摺頁聲稱，會定期向業者宣導油煙設備保養維護。（范振和攝）

花蓮縣去年列管餐飲業家數有2092家，今年至今已突破2100家，經濟不景氣下，民眾紛紛轉向餐飲業謀生，頓時出現多家早餐店、燒烤店、中式快炒店等，因而，環保局特別加強油煙防制宣導，企盼有限改善空氣品質，提升生活品質。

環保局長饒忠23日上午指出，「餐飲無油煙，健康無煩惱」，今年花蓮縣新開餐飲業者1到3月已有5、60家，業者大部分集中於人口密度高的住宅、商業區中，若油煙無妥善處理，易影響民眾生活品質與健康。

餐飲業異味產生主要來自於烹煮過程中，產生大量油煙未經處理就直接逸散空氣中，尤其油煙容易吸附於物品上，不易清除油漬與臭味。依研究結果，烹飪油煙中的危害物包括懸浮微粒等，不一而足，會產生呼吸道疾病、肺癌等危害健康因子。因而，常見民眾陳情油煙惡臭污染事件。

以觀光立縣的花蓮而言，餐飲業者如烹調所排放的油煙如未經妥善處理，易導致大批遊客及鄰近居民不良感受。饒忠呼籲，業者烹飪作業時，應安裝靜電集塵器，如加裝活性碳吸附裝置或紫外光臭氧設備，更能有效降低油煙異味。

空氣噪音汙染防制科承辦員林則劭等人常拿著宣傳摺頁，向業者宣導，表示油煙收集效果不佳，易導致廚房油煙瀰；排放口設計不良，油煙、異味會直接影響民眾；廢氣排放溝渠，易造成油垢阻塞、發臭；擴散不良或防制設備未定期保養，易故障無法運作。

另，東大門國際觀光夜市名聞遠近，設置點位於人口密集的住商混合區內，因此，環保局也相當重視攤商的油煙設施，做好油煙汙染防制，刻不容緩，經環保局積極宣導、稽查後，至今中重度油煙汙染攤商百分百已裝設油煙防制設施。饒忠企盼，業者做好自主管理，大家一起努力有效改善空氣品質，建立清淨家園。

(中時 )