◎韓國瑜最新聲明 愛中華民國 願負起責任

高雄市長韓國瑜是否參選2020，各界相當關心，他23日上午正式發表聲明，雖仍未明確表述選或不選，但文中特別提及「只有台灣能改變，我才能真正改變高雄」、「不計個人榮辱得失，只願能夠改變台灣」，往參選方向前進的態勢已相當明顯，但也強調「此時此刻，我無法參加現行制度的初選」，外界解讀，礙於他對高雄市民的承諾，不便表態參加初選，端看黨中央是否相挺，改採徵召或直接將韓列入民調之列。

◎韓國瑜發聲明 盧秀燕：總統初選勢在必行

高雄市長韓國瑜23日11時發表要不要參選2020總統的聲明，台中市長盧秀燕上午在市政會議前受訪表示，韓國瑜如果宣布要參選，這也是很多民眾的期待，蠻符合民意，也因參選者眾，徵召議題變小，國民黨的初選勢在必行。

◎蜜蜂去哪兒？絲瓜農充當人工蜜蜂授粉

今年春天蜜蜂不知何故減少，斗南、斗六一帶的絲瓜產銷班也受到衝擊，瓜農必須摘公花充當蜜蜂幫雌花授粉，春瓜目前減產價格看漲，斗南鎮重公國小的學區是絲瓜產銷班大本營，23日上午全校師生到家長會長的絲瓜園進行食農教育。

◎國道死亡車禍 年輕男女撞護欄１死１傷

國道1號南下146公里處22日深夜11時許，發生小客車擦撞護欄翻覆事故，造成車內年輕男女遭拋飛車外1死1傷，另有1隻柯基犬慘遭甩飛，吐血命喪路肩，國道警方調查，事故白色轎車行經下坡路段，疑似失控衝撞外側護欄後翻覆，車輛翻滾數圈後才停止，詳細事故原因仍待警方調查。

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(中時電子報)