大阪城美景。圖：業者提供

西雅圖裝置藝術。圖：業者提供

國泰港龍航空自2019年4月23日起至5月8日止，推出「享飛好理由」經濟艙限時優惠專案，航點多達75個世界主要城市，可享最高85折優惠，旅遊出發日期自2019年5月1日起至2019年9月30日止，包含暑假、端午及中秋假期，在最是一年春好處的此時預訂，無論是個人輕旅行、家人同遊或與好友壯遊都能輕鬆搭配，提供百分百的想飛好理由！

「享飛好理由」經濟艙限時優惠專案涵蓋5大洲除亞洲主要城市外，更精選了歐、美、紐澳及非洲的熱門旅遊航點，共多達全球75個城市。在長程航線上，前所未有的提供12個歐洲及8個北美熱門城市包括近期開航的華盛頓與西雅圖。除日韓航線外，旅客可選擇從台北、台中、或高雄出發，方便行程規畫。有關精選航點如下：

東北亞：東京、大阪、名古屋、首爾

東南亞：曼谷、清邁、普吉島、新加坡、吉隆坡、檳城、棉蘭、達沃、胡志明市、河內、暹粒、峴港、金邊、仰光、馬尼拉 宿霧、克拉克、雅加達、泗水、巴里島

中國大陸：北京、上海、南京、杭州、成都、重慶、昆明、西安、鄭州、長沙、武漢、廈門、福州、海口、三亞、寧波、溫州、桂林

南亞印度 ： 可倫坡、加德滿都、馬爾地夫、德里、孟買、欽奈、班加羅爾、杜拜

南非：約翰尼斯堡

北美洲： 舊金山、洛杉磯、西雅圖、芝加哥、波士頓、紐約、華盛頓、溫哥華

歐洲：阿姆斯特丹、布魯塞爾、蘇黎世 法蘭克福、巴塞隆納、馬德里、巴黎、倫敦、都柏林、特拉維夫、羅馬、米蘭

大洋洲：雪梨、布里斯班、墨爾本、奧克蘭

此外，享飛好理由官網及APP訂票加贈限量好禮，先到先得，包括：購買東京機票，贈東京Skyliner京成電鐵去程乘車券乙張，限量100張；購買大阪機票，贈Yokoso Osaka Ticket，限量90張；購買名古屋機票，贈日本上網卡，限量60張；購買倫敦機票，贈倫敦遊客牡蠣卡(內含10英鎊)，限量25張。

想造訪西雅圖觀賞櫻花盛開或探索秋意紅葉美景，抑或在倫敦感受夏日百花綻放的氛圍，還是前往大阪來趟楓紅賞遊之旅，「享飛好理由」專案優惠將是您不可錯過的好選擇。

相關活動詳情及各項細則及條款，請瀏覽國泰航空／國泰港龍航空網站www.cathaypacific.com.tw

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