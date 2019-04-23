中市刑大偵六隊也在當場查獲改造手槍1把、子彈2顆，一級毒品海洛因約5公克、第二級毒品安非他命約20公克、電子磅秤1台及吸毒工具等證物。（馮惠宜翻攝）

台中市舉辦世界花卉博覽會其中后里展場竟成為毒販販毒、聚集吸毒場所，還以「摩天輪」為暗號揪藥腳吸毒；台中市警察局刑事警察大隊偵六隊經常達半年布線跟監，日前報請地檢署檢察官指揮，一舉破獲50歲莊姓男子等11人涉擁槍販毒一案，全案訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例移請台中地檢署偵辦。

50歲的莊嫌與46歲張嫌以販毒為生並擁槍自重，相中台中舉辦花博會有重重警力在周遭執行維安，特地租用鄰近麗寶樂園及花博展覽會場之鐵皮倉庫，供作藥腳購毒處所，並以「摩天輪」為暗號，召集藥腳於該處聚集吸毒，莊嫌自己以為能掩人眼目，卻不知早已被警方盯上。

中市刑大偵六隊日前見時機成熟展開行動，當場查獲改造手槍1把、子彈2顆，一級毒品海洛因約5公克、第二級毒品安非他命約20公克、電子磅秤1台及吸毒工具等證物，全案訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例移請台中地檢署偵辦。

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(中時 )