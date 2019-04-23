民進黨立委初選 新北余天、林淑芬勝出 12:292019/04/23 中時 譚宇哲 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 第2選區（蘆洲、五股、三重）現任立委林淑芬以超過20％的民調差距大勝市議員李坤城。（譚宇哲翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨立委初選民調22日至26日舉行，新北市今率先公布結果，第2選區（蘆洲、五股、三重）現任立委林淑芬以超過20％的民調差距大勝市議員李坤城，第3選區（三重）今年在補選中勝出的立委余天則是以不到5％的民調差距險勝市議員李余典。 李坤城稍早在臉書發文表示，「抱歉，坤城努力不夠，恭喜淑芬委員贏得初選，感謝大家的支持，2020一起團結努力打拚。」 林淑芬也在臉書發文感謝支持者，強調2020大選是場硬仗，呼籲支持者共同努力。 (中時 ) #初選 #民調 也許您會感興趣 推薦閱讀 提名機制怎麼喬 吳韓會是關鍵 04:102019/04/19 吳敦義：徵召韓國瑜參加初選 這樣比較公道 12:102019/04/19 吳徵召韓初選 朱：要徵召就徵召 要初選就快訂制度 16:522019/04/19 吳再拋被動式初選 難解套 直接徵召 韓才會選 04:102019/04/20 向小英喊話 賴清德：不必視初選為畏途 12:342019/04/20 扁：蔡說初選民調會贏那就全民調吧 16:042019/04/20 藍綠總統初選喬不定 柯P批：不應因初選耽擱正事 18:492019/04/20 拒絕民調的英式民主 04:102019/04/21 DPP立委初選 林濁水：開什麼玩笑？總統說會分裂 11:052019/04/22 朱立倫：選總統不是要選吵架王 16:592019/04/22 政治熱門新聞 內幕》誰開背後那槍？近韓人士指是杜紫宸的爆料 - 政治 中華民國不能沒有韓國瑜！許淑華千字文網哭了 - 政治 韓對2020表態 柯P：撐不住了 - 政治 - 中時 馬英九執政vs.蔡英文執政 洪孟楷一比好諷刺！ - 政治 影》韓國瑜：熱愛中華民國 願意負起責任 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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