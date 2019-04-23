民進黨立委初選民調22日至26日舉行，新北市今率先公布結果，第2選區（蘆洲、五股、三重）現任立委林淑芬以超過20％的民調差距大勝市議員李坤城，第3選區（三重）今年在補選中勝出的立委余天則是以不到5％的民調差距險勝市議員李余典。

李坤城稍早在臉書發文表示，「抱歉，坤城努力不夠，恭喜淑芬委員贏得初選，感謝大家的支持，2020一起團結努力打拚。」

林淑芬也在臉書發文感謝支持者，強調2020大選是場硬仗，呼籲支持者共同努力。

(中時 )